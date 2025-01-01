Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Kojak - Einsatz in Manhattan

Schuldschein für einen Toten

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 11
Joyn Plus
Schuldschein für einen Toten

Schuldschein für einen TotenJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 11: Schuldschein für einen Toten

45 Min.Ab 12

Lt. Theo Kojak hat mit großer Sorgfalt ein Unternehmen vorbereitet, um den Dealer George Janis zu überführen. Zufällig führt im selben Fall auch Polizist Gil Weaver eine verdeckte Operation durch, wird aber dabei enttarnt. Nicht nur, dass Kojaks Plan ins Wasser fällt, er gerät auch in Lebensgefahr, denn Janis stellt nun seinerseits dem Detective mit dem Lolli eine Falle ...

Alle Staffeln im Überblick

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

Alle 5 Staffeln und Folgen