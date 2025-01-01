Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 12: Requiem für einen Dieb
44 Min.Ab 12
Mulvaney plant einen millionenschweren Raub auf einem Schmuck-Kongress. Trotz der strengen Sicherheitsmaßnahmen gelingt dem als Priester getarnten Ganoven der Coup. Als jedoch ein kleiner Taschendieb ermordet aufgefunden wird, erhält Kojak die ersten brauchbaren Hinweise auf den Täter ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH