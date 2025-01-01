Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Kojak - Einsatz in Manhattan

Tote machen kein Examen

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 13
Joyn Plus
Tote machen kein Examen

Tote machen kein ExamenJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 13: Tote machen kein Examen

49 Min.Ab 12

Ein Serieneinbrecher hinterlässt bei seiner nächtlichen Arbeit deutliche Spuren. Bald stellen sich die Beweise als absichtlich platzierte, falsche Fährte heraus, denn bei allen Gegenständen handelt es sich um persönliche Dinge von Kojak, die ihm während eines Vortrags auf der Polizeiakademie gestohlen wurden. Das mysteriöse Puzzle, das der Täter eigens für Kojak hinterlassen hat, wird bald von zwei Morden überschattet, die den Fall zusätzlich belasten ...

Alle Staffeln im Überblick

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

Alle 5 Staffeln und Folgen