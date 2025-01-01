Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 13: Tote machen kein Examen
49 Min.Ab 12
Ein Serieneinbrecher hinterlässt bei seiner nächtlichen Arbeit deutliche Spuren. Bald stellen sich die Beweise als absichtlich platzierte, falsche Fährte heraus, denn bei allen Gegenständen handelt es sich um persönliche Dinge von Kojak, die ihm während eines Vortrags auf der Polizeiakademie gestohlen wurden. Das mysteriöse Puzzle, das der Täter eigens für Kojak hinterlassen hat, wird bald von zwei Morden überschattet, die den Fall zusätzlich belasten ...
Kojak - Einsatz in Manhattan
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH