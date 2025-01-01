Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 14: Todes-Karussell
49 Min.Ab 12
Shana Popes Ehemann, ein Fernsehreporter, der Beziehungen zu drogenabhängigen Prostituieren gehabt hat, wird ermordet. Da die Polizei in diesem Fall etwas zu langsam arbeitet, entschließt sich Shana, die ebenfalls eine Vergangenheit im Rotlichtbezirk hat, eigenständig nach dem Mörder zu suchen. Kojak will ihr zur Seite stehen und begibt sich als Drogendealer getarnt in diese Szene ...
