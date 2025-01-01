Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 2: Das Netz des Todes
45 Min.Ab 12
Lt. Theo Kojak will gemeinsam mit Det. Nick Ferro einen Mordfall aufklären. Zu spät merkt er, dass Ferro selbst in den Fall verstrickt ist. Ferro glaubt, das perfekte Verbrechen verübt zu haben. Doch als sein Alibi, ein drogensüchtiger Gefangener, unwissentlich die einzige Schwachstelle in seinem ansonsten lückenlosen Plan preisgibt, gerät er in Gefahr ...
Alle Staffeln im Überblick
Kojak - Einsatz in Manhattan
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH