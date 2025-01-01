Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Das Netz des Todes

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 2
Folge 2: Das Netz des Todes

45 Min.Ab 12

Lt. Theo Kojak will gemeinsam mit Det. Nick Ferro einen Mordfall aufklären. Zu spät merkt er, dass Ferro selbst in den Fall verstrickt ist. Ferro glaubt, das perfekte Verbrechen verübt zu haben. Doch als sein Alibi, ein drogensüchtiger Gefangener, unwissentlich die einzige Schwachstelle in seinem ansonsten lückenlosen Plan preisgibt, gerät er in Gefahr ...

