Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 20: Ein zweifelhaftes Geschäft
44 Min.Ab 12
Kojak ermittelt diesmal undercover: Als Apotheker getarnt versucht er, zwei Gangstern auf die Schliche zu kommen, die Morphium im Wert von einer Million Dollar von einer Firma gestohlen haben - nur um jetzt zu versuchen, dasselbe Morphium zu einem viel höheren Preis an das Unternehmen zurückzuverkaufen. Kein leichter Job für den Lieutenant, im weißen Kittel auf Verbrecherjagd zu gehen ...
Alle Staffeln im Überblick
Kojak - Einsatz in Manhattan
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH