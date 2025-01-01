Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Ein zweifelhaftes Geschäft

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 20
Folge 20: Ein zweifelhaftes Geschäft

44 Min.Ab 12

Kojak ermittelt diesmal undercover: Als Apotheker getarnt versucht er, zwei Gangstern auf die Schliche zu kommen, die Morphium im Wert von einer Million Dollar von einer Firma gestohlen haben - nur um jetzt zu versuchen, dasselbe Morphium zu einem viel höheren Preis an das Unternehmen zurückzuverkaufen. Kein leichter Job für den Lieutenant, im weißen Kittel auf Verbrecherjagd zu gehen ...

