Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Kojak - Einsatz in Manhattan

Der Mann im Hintergrund

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 3
Joyn Plus
Der Mann im Hintergrund

Der Mann im HintergrundJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 3: Der Mann im Hintergrund

43 Min.Ab 12

Der mächtige Mafiaboss Mike Tomasso überlebt nur knapp einen Anschlag. Alle Anzeichen weisen darauf hin, dass das Attentat von seinem Hauptkonkurrenten verübt wurde, dem anderen großen Unterweltboss Manhattans. Doch Theo Kojak glaubt nicht an die Theorie von dem Gegenspieler, sondern vermutet einen anderen Täter hinter dem Mordversuch. Und schon bald erhält er anonyme Anrufe, die in ebendiese Richtung weisen und ihm wichtige Tipps geben ...

Alle Staffeln im Überblick

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

Alle 5 Staffeln und Folgen