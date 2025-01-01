Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 5: Das Mädchen im Fluss
49 Min.Ab 12
Die Leiche eines jungen Mädchens, das offensichtlich einem Mord zum Opfer fiel, wird gefunden. Spuren an ihrem Körper weisen darauf hin, dass sie auf bizarre Weise stranguliert wurde. Kojak fürchtet, dass ein psychopathischer Serienkiller, der vor zwei Jahren sieben Frauen tötete und nicht gefasst werden konnte, wieder zugeschlagen hat. Seine Befürchtungen werden bestätigt, als eine weitere Leiche gefunden wird - auf dieselbe Art zugerichtet wie die acht Opfer davor ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH