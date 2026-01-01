Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Eine wertvolle Dame

Kabel Eins CLASSICS Staffel 1 Folge 7
Eine wertvolle Dame

Eine wertvolle DameJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 7: Eine wertvolle Dame

45 Min. Ab 12

Der Eigentümer eines Juwelierunternehmens wurde auf offener Straße überfallen und ermordet. Was zunächst wie ein Routinefall aussieht, wird während Kojaks Ermittlungen zunehmend komplizierter. Er findet heraus, dass das Unternehmen erst kurz zuvor aufgekauft wurde und unter einer neuen Führung steht. Allen voran das undurchschaubare Ex-Model Celia Lamb, deren fragwürdige Vergangenheit Kojaks Verdachtsmomente immer mehr erhärtet ...

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

