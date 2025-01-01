Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 9: Ein mörderisches Projekt
44 Min.Ab 12
Lt. Theo Kojak ermittelt im Fall eines ermordeten Anwalts, der zu den Mitarbeitern des Undercoveragenten Farrow gehörte. Der Tote ermittelte verdeckt, um einem Korruptionsskandal in der Stadtverwaltung auf die Spur zu kommen. Infolge seiner Untersuchungen wird Kojak gleich von mehreren Seiten unter Druck gesetzt und begibt sich selbst dabei in tödliche Gefahr ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH