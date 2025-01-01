Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 19: Die Nacht von Piräus
49 Min.Ab 12
Kojak steht vor einem komplizierten Fall: Einem griechischen Matrosen wurde ein Gürtel gestohlen, und dieser Gürtel ist der Anlass für drei Morde, die kurz nach dem Diebstahl verübt werden. Ein prominenter Augenzeuge des Diebstahls ist seltsam unberührt, als er erfährt, welche Verbrechen im Anschluss begangen wurden. Kojak fragt sich, was wohl in dem Gürtel versteckt war - doch die griechische Regierung weigert sich, ihm Auskünfte über den toten Seemann zu geben ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH