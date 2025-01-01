Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 2: Rivalen der Mafia (2)
47 Min.Ab 12
Mehrere kriminelle Banden werden schon bald in einen heftigen Bandenkrieg verfallen, wenn Kojak nicht eingreift. Die Sache ist abzusehen, weil drei junge Chinesen alles daran setzen, die Banden gegeneinander aufzuhetzen. Um ihr Ziel zu erreichen, greifen sie zu allen Mitteln. Als nicht mehr nur Diebstahl und Erpressung an der Tagesordnung sind, sondern auf einmal auch ein Mord geschieht, beginnt Kojak, in Chinatown zu ermitteln - was alles andere als einfach ist ...
