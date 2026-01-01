Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 4: Kojak spielt riskant
45 Min.Ab 12
Ein Polizeibeamter wird von dem drogensüchtigen Raul Fria getötet, einem zwielichtigen Pseudo-Künstler. Kojak wird auf Fria angesetzt, um ihn zu verhaften, doch der FBI-Agent Watkins kommt ihm bei der Durchführung seines Auftrags in die Quere. Watkins enthält Kojak wichtige Informationen vor, damit das FBI Fria zuerst dingfest machen kann - auf diese Weise soll einer erneuten Blamage des FBI entgegengewirkt werden ...
