Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 11
Folge 11: Bei Mord kein Pardon

44 Min.Ab 12

Kojak versucht, etwas über Adrian Marshall herauszubekommen, dessen Bilanzen vor kurzem von einem Buchhalter überprüft wurden, der jetzt ermordet wurde. Hatte Marshall etwas zu verbergen? Je mehr sich Kojak mit Marshalls Vergangenheit beschäftigt, desto weniger scheinen die ursprünglich Verdächtigen, eine Prostituierte und ihr Komplize, noch als Täter in Frage zu kommen. Als Kojak der Wahrheit näher kommt, gerät er in Konflikt mit dem FBI ...

