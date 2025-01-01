Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 11: Bei Mord kein Pardon
44 Min.Ab 12
Kojak versucht, etwas über Adrian Marshall herauszubekommen, dessen Bilanzen vor kurzem von einem Buchhalter überprüft wurden, der jetzt ermordet wurde. Hatte Marshall etwas zu verbergen? Je mehr sich Kojak mit Marshalls Vergangenheit beschäftigt, desto weniger scheinen die ursprünglich Verdächtigen, eine Prostituierte und ihr Komplize, noch als Täter in Frage zu kommen. Als Kojak der Wahrheit näher kommt, gerät er in Konflikt mit dem FBI ...
Alle Staffeln im Überblick
Kojak - Einsatz in Manhattan
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH