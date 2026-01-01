Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Fall für Vince

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 14
Folge 14: Ein Fall für Vince

48 Min.Ab 12

Der ehemalige New Yorker Polizeibeamte Vince La Guardia kann in Las Vegas einen Geldfälscher verhaften, den er aus alten Zeiten kennt. Er ruft seinen früheren Vorgesetzten Theo Kojak an, damit dieser den Verhafteten abholt - doch bevor es zur Überführung kommt, wird der Fälscher ermordet. Nun scheint auch La Guardia in Gefahr zu sein, und er denkt darüber nach, für wen in Las Vegas ein alter Geldfälscher und ein Ex-Cop aus New York derart gefährlich sein könnten ...

