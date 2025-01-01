Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 16: Griechische Tragödie
49 Min.Ab 12
Kojak muss gegen einen jungen Griechen namens Triforis ermitteln, der der Hauptverdächtige in einem Mordfall ist. Die Beweislage ist zwar nicht ganz ausreichend, aber Kojaks Instinkt sagt ihm, dass Triforis etwas mit der Sache zu tun hat. Doch die junge Witwe Katerina, eine Angestellte von Triforis und wichtige Zeugin, stellt sich der Polizeiarbeit in den Weg. Sie ist nicht die Einzige der griechischen Freunde, deren Zorn sich Kojak bei den Ermittlungen zuzieht ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
12
