Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 20: Die Falle
49 Min.Ab 12
Dubin, ein Dieb, den Kojak ohne ausreichende Beweislage festgenommen hat, behauptet, dass der Lieutenant Schmiergelder von ihm angenommen habe. Zur gleichen Zeit erhält Kojak von seinem Informanten Eddie Swinton weitere Hinweise über Dubin: Er erfährt, dass der Dieb einen Gehaltsbetrug plant. Doch Kojak kann in dieser Sache nichts unternehmen, denn er wird vom Fall Dubin ferngehalten, bis der Vorwurf der Bestechlichkeit geklärt ist ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
12
