Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Kojak - Einsatz in Manhattan

Ein Fall von Notwehr

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 3
Joyn Plus
Ein Fall von Notwehr

Ein Fall von NotwehrJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 3: Ein Fall von Notwehr

45 Min.Ab 12

Detective Daley erschießt einen Jungen, der bei einer Festnahme zu fliehen versucht hatte. Kojak soll in dem Fall ermitteln und herausfinden, ob es sich um Notwehr oder um einen Unfall handelte - oder ob den Detective Schuld trifft. Was den Fall für Theo Kojak besonders schlimm macht: Keiner der Polizisten, die Zeuge des schrecklichen Vorfalls waren, ist bereit zu kooperieren. Kojak stößt auf eine Mauer des Schweigens und hat bald einen ganz anderen, furchtbaren Verdacht ...

Alle Staffeln im Überblick

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

Alle 5 Staffeln und Folgen