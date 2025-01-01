Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 4
Folge 4: In eigener Sache

45 Min.Ab 12

Kojak ist tief getroffen, als er erfährt, dass sein Neffe Johnny drogenabhängig ist. Er sucht Hilfe bei dem Ex-Junkie Sonny, der für Kojak versucht, mehr über Johnny in Erfahrung zu bringen. Doch Sonnys Recherchen machen die Sache noch schlimmer, denn es kommt heraus, dass Johnny auch in einen Mordfall verwickelt ist. Kojak ist hin- und hergerissen zwischen dem Versuch, der Familie Johnnys Abhängigkeit schonend beizubringen, und seinen eigenen Recherchen in dem Mordfall ...

