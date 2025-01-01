Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Überfall auf offener Straße

Kabel Eins CLASSICS Staffel 3 Folge 5
Überfall auf offener Straße

Überfall auf offener Straße

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 5: Überfall auf offener Straße

44 Min. Ab 12

Als drei junge Puertoricaner sich den Traum von einer großen Farm im Westen mit einem Überfall auf eine gestohlene Ladung Klempner-Material "finanzieren" wollen, ahnen sie nicht, auf was sie sich einlassen. Sie denken, das sei eine kleine Sache - doch sie weitet sich unerwartet aus, denn die gestohlenen Güter stehen mit einem Mord in Verbindung, und als Kojak auf den Fall angesetzt wird, hebt er gleich einen ganzen Verbrechensring aus ...

