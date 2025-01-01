Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Kojak - Einsatz in Manhattan

Tatwerkzeug Dienstwaffe

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 8
Joyn Plus
Tatwerkzeug Dienstwaffe

Tatwerkzeug DienstwaffeJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 8: Tatwerkzeug Dienstwaffe

48 Min.Ab 12

Detective Beech hat ein schweres Alkoholproblem und hätte deshalb eigentlich schon längst vom Dienst suspendiert werden müssen. Seine eingeschränkte Dienstfähigkeit führt dazu, dass er bei einem Einsatz nicht nur seine Waffe verliert, sondern dass auch ein Freund von ihm ums Leben kommt. Beech wird degradiert und setzt nun alles daran, seinen Ruf wieder herzustellen und die drei Diebe zu jagen, von denen er glaubt, dass sie für den Tod seines Freundes verantwortlich sind ...

Alle Staffeln im Überblick

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

Alle 5 Staffeln und Folgen