Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 8: Tatwerkzeug Dienstwaffe
48 Min.Ab 12
Detective Beech hat ein schweres Alkoholproblem und hätte deshalb eigentlich schon längst vom Dienst suspendiert werden müssen. Seine eingeschränkte Dienstfähigkeit führt dazu, dass er bei einem Einsatz nicht nur seine Waffe verliert, sondern dass auch ein Freund von ihm ums Leben kommt. Beech wird degradiert und setzt nun alles daran, seinen Ruf wieder herzustellen und die drei Diebe zu jagen, von denen er glaubt, dass sie für den Tod seines Freundes verantwortlich sind ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH