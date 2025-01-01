Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Das Geburtstagsfest

Kabel Eins CLASSICS
Staffel 4
Folge 1
Das Geburtstagsfest

Das GeburtstagsfestJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 1: Das Geburtstagsfest

48 Min.
Ab 12

Kojaks Nichte Ellena feiert ihre Geburtstagsparty mit Freunden bei einem Picknick in einem öffentlichen Park. Auf einmal taucht eine Unbekannte auf und entführt das Kind. Nur kurze Zeit später erfährt der Lieutenant, was dahinter steckt: Die Entführer melden sich bei ihm und fordern, dass einer ihrer Komplizen, ein Polizistenmörder, freigelassen wird - andernfalls drohen sie, dem Mädchen etwas anzutun. Für Kojak beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

