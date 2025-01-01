Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 11
Folge 11: Die Prinzessin

43 Min.Ab 12

Lt. Kojak muss die Geheimnisse einer jugoslawischen Prinzessin lüften, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Europa geflohen ist und nun, als Nonne verkleidet, nach New York kommt, um dort auf eigene Faust nach verschollenen Familienjuwelen von unschätzbarem Wert zu suchen. Vidosava ist in Begleitung eines treuen Bediensteten der Familie, Toza. Während eines Schusswechsels in einer Kirche werden die beiden Europäer um ein Haar getötet ...

Kabel Eins CLASSICS
