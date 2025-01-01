Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 18
43 Min.Ab 12

Im puertoricanischen Teil von Manhattan häuft sich seit geraumer Zeit die Zahl der Morde und Raubüberfälle, und Kojak weiß nicht mehr, wie er der Straftaten Herr werden soll. Da das Viertel von der lokalen Mafia terrorisiert wird, vermutet er, dass viele der Verbrechen Fälle von Selbstjustiz sind. Er setzt Enrique Alvarez als Undercover-Mann ein. Alvarez stammt ursprünglich aus dem Viertel und kennt seine Gesetze ...

Kabel Eins CLASSICS
