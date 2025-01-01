Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Das Opfer

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 22
Das Opfer

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 22: Das Opfer

43 Min.Ab 12

Lieutenant Crocker wird von einem Gangster, der ein doppeltes Spiel spielt, alarmiert und zu einem Pelzraub gerufen. Dabei kommt es zu einer Schießerei, und Crocker verletzt versehentlich eine junge Frau, die mit der Sache nichts zu tun hat. Er macht sich schwere Vorwürfe, die umso schlimmer werden, als die Frau auf seine Entschuldigungen nur mit Bitterkeit reagiert. Kojak hingegen verdächtigt das Opfer, in den Pelzraub verwickelt zu sein ...

