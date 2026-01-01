Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Kojak - Einsatz in Manhattan

Eine Geheimsache

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 5
Joyn Plus
Eine Geheimsache

Eine GeheimsacheJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 5: Eine Geheimsache

48 Min.Ab 12

Kojak und seine Kollegen wollen ihren Triumph feiern, als es ihnen endlich gelingt, den gefährlichen Päderasten Karl Detrow zu fassen. Doch ihre Freude währt nur kurze Zeit, denn ihnen wird mitgeteilt, dass Detrow Diplomat einer ausländischen Botschaft ist und deshalb Immunität genießt. Sie müssen ihn wieder freilassen, doch Crocker kann das nicht akzeptieren und beschließt, Detrow auf eigene Faust zu folgen ...

Alle Staffeln im Überblick

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

Alle 5 Staffeln und Folgen