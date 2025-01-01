Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Um Haaresbreite

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 7
Um Haaresbreite

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 7: Um Haaresbreite

43 Min.Ab 12

Die heroinabhängige Clair will mit Hilfe ihres Freundes Lt. Giddings endlich von der Droge loskommen. Doch Giddings hat noch andere, nicht weniger schwere Probleme: Bei einem Einsatz hat er einen Polizisten getötet. Hilfe suchend wendet er sich an Kojak: Dieser soll ihm zum einen bei der internen Untersuchung helfen, zum anderen aber auch Unterstützung bei Clairs Versuchen, clean zu werden, geben und ihn vor der Rache einer Drogengang schützen ...

Kabel Eins CLASSICS
