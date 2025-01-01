Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Der Handlanger

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 8
Der Handlanger

Der Handlanger

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 8: Der Handlanger

43 Min.Ab 12

Kojaks Ermittlungen in mehreren Mordfällen an Hafenarbeitern werden empfindlich dadurch behindert, dass die Arbeiter einen Ehrenkodex haben, der ihnen Schweigen auferlegt. Von den Kollegen der Opfer will niemand sich zu den Todesfällen äußern. So haben der Killer Dagger und seine Leute leichtes Spiel: Sie drohen damit, keinen der Hafenwachmänner am Leben zu lassen, die nicht mit ihm zusammenarbeiten wollen. Die Hafengegend wird zum lebensgefährlichen Gebiet ...

