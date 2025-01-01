Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 8: Der Handlanger
43 Min.Ab 12
Kojaks Ermittlungen in mehreren Mordfällen an Hafenarbeitern werden empfindlich dadurch behindert, dass die Arbeiter einen Ehrenkodex haben, der ihnen Schweigen auferlegt. Von den Kollegen der Opfer will niemand sich zu den Todesfällen äußern. So haben der Killer Dagger und seine Leute leichtes Spiel: Sie drohen damit, keinen der Hafenwachmänner am Leben zu lassen, die nicht mit ihm zusammenarbeiten wollen. Die Hafengegend wird zum lebensgefährlichen Gebiet ...
Alle Staffeln im Überblick
Kojak - Einsatz in Manhattan
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH