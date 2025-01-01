Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 1: Herzdame
45 Min.Ab 12
Janet ist die Freundin des Gangsters Arnie Brace und hat bisher immer treu zu ihm gestanden. Doch als sie Zeugin eines Polizistenmordes wird, gerät sie zwischen die Stühle: Sie kann es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, Kojak nicht bei der Aufklärung des Falles zu helfen. Doch ihr Geliebter Arnie hasst Theo Kojak - Janet muss sich zwischen ihm und ihrem Gewissen entscheiden ...
Alle Staffeln im Überblick
Kojak - Einsatz in Manhattan
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH