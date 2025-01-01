Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Herzdame

Kabel Eins CLASSICS
Staffel 5
Folge 1
Herzdame

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 1: Herzdame

45 Min.
Ab 12

Janet ist die Freundin des Gangsters Arnie Brace und hat bisher immer treu zu ihm gestanden. Doch als sie Zeugin eines Polizistenmordes wird, gerät sie zwischen die Stühle: Sie kann es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, Kojak nicht bei der Aufklärung des Falles zu helfen. Doch ihr Geliebter Arnie hasst Theo Kojak - Janet muss sich zwischen ihm und ihrem Gewissen entscheiden ...

