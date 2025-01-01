Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 10: Tödlicher Irrtum (2)
48 Min.Ab 12
Kojak ist vom Dienst suspendiert, weil er möglicherweise vor acht Jahren einen Unschuldigen getötet hat. Eine Serie von Frauenmorden erschüttert erneut die Stadt - nach dem gleichen Muster wie damals. Kojak ermittelt auf eigene Faust und stößt unerwartet auf seine alte Liebe Irene Van Patten. Währenddessen gerät Ray Blaine unter Mordverdacht. Doch Lt. Williamson, Kojaks ehrgeiziger Nachfolger, muss den Verdächtigen wieder laufen lassen, weil er keine Beweise hat ...
