Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 12: Der Anwalt
44 Min.Ab 12
Einer von Kojaks Detektives, Richie Centorini, steht vor dem schwersten Fall seiner Karriere: Er soll einen Versicherungsbetrug aufdecken. Everett Coughlin hatte einen Brandstifter engagiert, um die Police seines gut versicherten Schiffes zu kassieren. Doch der Kriminelle kommt dabei ums Leben und der Verdacht fällt plötzlich auf Centorini, denn Coughlin ist der Scheidungsanwalt seiner Frau!
Kojak - Einsatz in Manhattan
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH