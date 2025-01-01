Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Der Anwalt

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 12






Folge 12: Der Anwalt

44 Min.Ab 12

Einer von Kojaks Detektives, Richie Centorini, steht vor dem schwersten Fall seiner Karriere: Er soll einen Versicherungsbetrug aufdecken. Everett Coughlin hatte einen Brandstifter engagiert, um die Police seines gut versicherten Schiffes zu kassieren. Doch der Kriminelle kommt dabei ums Leben und der Verdacht fällt plötzlich auf Centorini, denn Coughlin ist der Scheidungsanwalt seiner Frau!

