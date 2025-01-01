Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Maus

Kabel Eins CLASSICS
Staffel 5
Folge 14
Maus

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 14: Maus

44 Min.
Ab 12

Zum ersten Mal in seinem Leben wird Irving Abernathy richtig wütend: Er soll eine Arztrechnung für eine Operation bezahlen, die seine Mutter nicht überlebt hat. Abernathy gibt dem Arzt Ted Shane die Schuld. Shane jagt ihm den Geldeintreiber Todd Flynn auf den Hals, bei dem der Arzt selbst Schulden hat. Doch Abernathy schlägt den Riesen Flynn krankenhausreif. Als der Geldeintreiber seinen Angreifer nicht verraten will, vermutet Kojak, dass noch mehr dahinter steckt ...

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

