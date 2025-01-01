Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 17
Folge 17: Mord auf Bestellung

48 Min.Ab 12

Lt. George O'Mara hält gar nichts von dem Angebot Kojaks, ihn bei der Jagd auf einen Killer namens "Major" zu unterstützen. Als die Hilfe amtlich wird, zieht sich O'Mara aus dem Fall zurück, obwohl Kojak ihn dabei haben will. Ob der Lieutenant trotz seines Neids auf Kojak doch noch über seinen Schatten springen kann?

