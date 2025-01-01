Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 5: Rückkehr eines Schattens
44 Min.Ab 12
Die Sängerin Francesca Milano will ihrem Vater helfen und den Mord aufklären, für den er vor 14 Jahren unschuldig verurteilt und ins Gefängnis geschickt wurde. Doch als in Francescas Wohnung ein Einbruch verübt wird, will sie die Hilfe der Polizei nicht in Anspruch nehmen - ganz offensichtlich hat sie etwas zu verbergen. Bald finden die Beamten heraus, dass ihr Vater vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen wurde und seine ungerechte Haftstrafe auf eigene Faust rächen will.
Kojak - Einsatz in Manhattan
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
