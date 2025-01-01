Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 6: Millys Millionen
48 Min.Ab 12
Milly Blasky gehört nicht gerade zu den Leuten, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, doch sie scheint Kojaks einzige Informationsquelle in einem Fall zu sein, in dem es um gestohlene sechs Millionen Dollar geht. Über Milly will der Lieutenant das Versteck der Beute herausfinden, und sie sagt ihm ihre Hilfe zu. In Wahrheit haben sie und ihr Freund Ryan jedoch eigene Pläne mit dem Geld ...

Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH