Staffel 3 Folge 7 vom 29.04.2008
Kookaburra - Der Comedy Club
46 Min. Ab 12
Shanti zeigt sich gar nicht begeistert von ihrem letzten Date. Sie glaubt, dass es nur noch "spießige, langweilige, schwäbische Vollidioten" gibt. Und die, die ihr schon beim ersten Treffen Schokolade und Blumen mitbringen, findet sie sowieso am schlimmsten ...
Genre:Unterhaltung, Comedy, Talk
