Staffel 1Folge 7vom 08.08.2026
Please DemeterJetzt kostenlos streamen
Krapopolis
Folge 7: Please Demeter
21 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 16
Tyrannis trifft sich mit der Göttin Demeter und erhält eine Chance auf Unsterblichkeit, aber Deliria macht sie zunichte. Stupendous und Hippocampus besuchen Hades, um Stupendous' Schild von einem gefallenen Feind zu holen.
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Krapopolis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central Germany & © Season 1: Comedy Central