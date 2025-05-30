Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krokodilen und Flusspferden auf der Spur - mit Steve Backshall

Kabel Eins Doku
Staffel 1
Folge 1
vom 30.05.2025
45 Min.
Folge vom 30.05.2025
Ab 12

Der britische Naturforscher Steve Backshall geht im südafrikanischen Wildreservat "Ndumo Game Reserve" auf Tuchfühlung mit riesigen Krokodilen. Was macht diese Reptilien so tödlich?

Kabel Eins Doku
