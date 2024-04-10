Frauen-Power gegen Helden der NachhaltigkeitJetzt kostenlos streamen
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis
Folge 8: Frauen-Power gegen Helden der Nachhaltigkeit
103 Min.Folge vom 10.04.2024Ab 6
Viktoria Fuchs und Haya Molcho treten im kulinarischen Duell gegen Matthias Gfrörer & Lucki Maurer an. Besonders der Kühlschrank von Lkw-Fahrerin Jessy aus Thüringen fordert die Gaumenkünstler:innen heraus, denn sie sollen daraus schmackhaften und vor allem gesunden Proviant für eine Truck-Tagestour zaubern.
Genre:Kochen, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi
Enthält Produktplatzierungen