Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Kulinarische Einflüsse aus Österreich, Indien und vom Campingplatz

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 24.01.2024
Kulinarische Einflüsse aus Österreich, Indien und vom Campingplatz

Folge 4: Kulinarische Einflüsse aus Österreich, Indien und vom Campingplatz

97 Min.Folge vom 24.01.2024Ab 6

Christian Henze und Robin Pietsch treten im Wettkampf gegen das Team Zora Klipp und Viktoria Fuchs an. Im Battle müssen die Profiköche unter anderem beweisen, dass sie auch aus dem übersichtlichen Inhalt eines Wohnmobil-Kühlschranks schmackhafte Leckereien zaubern können.

