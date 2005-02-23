Tod auf dem TonnenlegerJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 10: Tod auf dem Tonnenleger
Die Küstenwache erreicht der Funkspruch eines Seglers, der von einem merkwürdigen Fund im Wasser berichtet. Die Crew nimmt sich der Sache an und überprüft einen abgenutzten Seesack, der mit durchsichtigen Plastikbeuteln gefüllt ist - Kokain! Laut Einsatzleiter Gruber hat sich nach Angaben des BKA ein neuer Drogenschmugglerring in der Ostseeregion zu etablieren versucht, und die Küstenwache muss ab sofort verstärkt das Seegebiet rund um den Fundort kontrollieren. Doch die Suche nach den Drogenschmugglern bleibt erst einmal ergebnislos. Inzwischen beginnt Schiffsingenieurin Christina Tölz ihren neuen Job an Bord des Tonnenlegers von Kapitän Lars Rohde. Maschinist Wolfgang Unterbaur hat ihr diese Stelle vermittelt. Er fühlt sich nämlich für die attraktive Christina verantwortlich, weil er bei einem Entführungsfall derjenige war, der sie damals festgenommen hatte. Allerdings verläuft ihr Start in ein neues Leben alles andere als reibungslos: Als sie ihre Kabine zugewiesen bekommt und ihre Sachen verstaut, findet Christina das Tagebuch ihrer Vorgängerin Britta Ahlers, die angeblich Selbstmord begangen hat. Schnell erkennt sie, dass es an Bord des Tonnenlegers offensichtlich zu kriminellen Machenschaften kam: Britta verzeichnete Reparaturen von Bojen, die laut Logbuch des Tonnenlegers nicht angelaufen wurden. Und auch mit dem jähzornigen Kapitän Rohde gerät Christina bereits nach kurzer Zeit heftig aneinander. Der einzige, den sie in ihre Sorgen einweihen kann, ist Unterbaur, und der will ihr zunächst keinen Glauben schenken?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick