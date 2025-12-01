La Otra Mirada
Folge 13: Staffel 1 Folge 13
72 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Während die Schüler sich auf die Sommerferien vorbereiten, wird Manuela mit der Möglichkeit konfrontiert, die Schule zu schließen. Flavia und Tomás gestehen sich ihre Liebe zueinander. Durch eine Notiz erfährt Teresa die Wahrheit und sie schließt ihre Ermittlungen ab.
Genre:Unterhaltung, Drama
Altersfreigabe:
12