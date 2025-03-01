Land Unter
Folge 1: Grönland & die Niederlande
50 Min.Ab 12
In den Niederlanden, hinter Deichen, Dämmen und Flutwehranlagen fühlt man sich sicher. Der Küstenschutzbeauftragte Peter Glas beschwichtigt, doch die Deltawerke sind nicht auf einen möglichen Anstieg des Meeresspiegels vorbereitet.
Genre:Dokumentation
Produktion:NL, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Wiltfilm