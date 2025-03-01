Land Unter
Folge 4: Pazifikinseln
50 Min.Ab 12
Anote Tong, ehemaliger Präsident Kiribatis, schlug als Erster Alarm für Pazifikinseln. Besonders die Marshallinseln, nur etwa zwei Meter über dem Meeresspiegel, leiden unter Ozeanstieg. Versalzung gefährdet Anbauflächen und Trinkwasser.
Genre:Dokumentation
Produktion:NL, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Wiltfilm