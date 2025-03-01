Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 1Folge 4
Folge 4: Pazifikinseln

50 Min.Ab 12

Anote Tong, ehemaliger Präsident Kiribatis, schlug als Erster Alarm für Pazifikinseln. Besonders die Marshallinseln, nur etwa zwei Meter über dem Meeresspiegel, leiden unter Ozeanstieg. Versalzung gefährdet Anbauflächen und Trinkwasser.

One Terra
