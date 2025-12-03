Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dunkle Wolken über dem Last Soul

Folge 4: Dunkle Wolken über dem Last Soul

34 Min.Ab 12

Ein neuer Tag bringt Hoffnung - doch das Wetter hat andere Pläne. Ein Unwetter trifft das Camp mit voller Wucht. Zelte brechen, Technik fällt aus, das Rennen steht auf der Kippe. Doch nach dem Sturm zeigt sich, wer wirklich kämpfen will. Zwischen Wiederaufbau, Erschöpfung und neuem Fokus formt sich die Gruppe der Letzten.

