Dunkle Wolken über dem Last SoulJetzt kostenlos streamen
LAST SOUL - THE DOCUMENTARY
Folge 4: Dunkle Wolken über dem Last Soul
34 Min.Ab 12
Ein neuer Tag bringt Hoffnung - doch das Wetter hat andere Pläne. Ein Unwetter trifft das Camp mit voller Wucht. Zelte brechen, Technik fällt aus, das Rennen steht auf der Kippe. Doch nach dem Sturm zeigt sich, wer wirklich kämpfen will. Zwischen Wiederaufbau, Erschöpfung und neuem Fokus formt sich die Gruppe der Letzten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LAST SOUL - THE DOCUMENTARY
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Ranked Studios GmbH