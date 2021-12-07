Musik-Spezial mit Ed SheeranJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - Musik-Spezial
Folge vom 07.12.2021: Musik-Spezial mit Ed Sheeran
47 Min.Folge vom 07.12.2021Ab 12
Je später der Abend, desto besser die Musik: In "Late Night Berlin" spricht Klaas Heufer-Umlauf über die Themen, die Deutschland, die Welt und ihn bewegen - von Popkultur über Politik bis hin zu Musik, Sport, Gesellschaft und Medien. Aber die Bühne von "Late Night Berlin" ist das ganze Jahr über auch die Adresse für nationale und internationale Musik-Acts. Gemeinsam mit Ed Sheeran lädt Klaas zum musikalischen "Late Night Berlin"-Spezial ein.
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben