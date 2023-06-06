Late Night Berlin - Musik-Spezial mit KeirJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - Musik-Spezial
Folge vom 06.06.2023: Late Night Berlin - Musik-Spezial mit Keir
47 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12
Je später der Abend, desto besser die Musik: In "Late Night Berlin" spricht Klaas Heufer-Umlauf über die Themen, die Deutschland, die Welt und ihn bewegen - von Popkultur über Politik bis hin zu Sport, Gesellschaft und Medien. Aber die Bühne von "Late Night Berlin" ist das ganze Jahr über auch die Adresse für nationale und internationale Musik-Acts. Im Musik-Spezial performt der britische Singer-Songwriter Keir.
