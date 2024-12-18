Late Night Berlin - Musik-Spezial mit Max Herre & Joy DenalaneJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - Musik-Spezial
Folge vom 18.12.2024: Late Night Berlin - Musik-Spezial mit Max Herre & Joy Denalane
43 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
In einem emotionalen Late Night Berlin Musik Spezial treten MAX&JOY an, um sich mit ihrem neuen Album „Alles Liebe“ einen noch besseren Platz in euren Herzen zu erackern, als sie ohnehin schon haben. Klingt unmöglich? Schaffen sie mit links.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben