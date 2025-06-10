Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord
Folge 1: Anthony Shore
43 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 16
Jahrelang waren die Ermittler in Houston einem Serienkiller auf der Spur, der wegen seines Modus operandi auch als "Tourniquet Mörder" traurige Berühmtheit erlangte. Er lauerte meist minderjährigen Mädchen auf, vergewaltigte sie und erdrosselte sie mit einem selbstgebauten Tourniquet. Erst 2003 kam es zum Durchbruch, als eine DNA-Spur von einem Opfer Anthony Shore entlarvte - einen Familienvater, der von seinen eigenen Töchtern des sexuellen Missbrauchs bezichtigt wurde.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2021
