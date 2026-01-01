Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord
Die Dokumentation bietet einen Einblick in einige der erschütterndsten Kriminalfälle, die für Entsetzen gesorgt haben. Sie enthüllt das perfide Doppelleben der Täter, die nach außen hin ein scheinbar normales Leben führten, während sie im Verborgenen grausame Verbrechen verübten. Zum ersten Mal schildern betroffene Familienangehörige, wie es sich anfühlt, im Strudel aus Schuld, Scham und Angst gefangen zu sein - und für die Taten eines geliebten Menschen mitverurteilt zu werden.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2: NBC UNIVERSAL International GmbH
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